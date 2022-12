Condividi subito la notizia

Dopo i concerti e le visite guidate al Museo Castromediano, venerdì 30 dicembre nella Sala Teatro dell’Istituto Marcelline di Leccesi conclude con “Accecatamente – III studio scenico dal mito di Proserpina” la tredicesima edizione di MareAperto. La rassegna è ideata, organizzata e promossa dall’associazione culturale Manigold, con la direzione artistica di Claudio Prima, in collaborazione con Polo Biblio-Museale di Lecce, Blogfoolk e Rete italiana World Music, con il sostegno della Regione Puglia. Doppia replica alle 18:30 e alle 20:30 (info e prenotazioni 3297408908 – therasiailgaragedellearti@gmail.com) per la nuova produzione di Therasia Teatro – Il Garage delle Arti con il sostegno de “La Fabbrica dei Gesti“, diretta da Valentina Sciurti (aiuto regia Davide Morgagni) con la partecipazione del coro del laboratorio di pratiche fisiche, vocali e sonore “Il Corpo Sonoro”. Rapita da Ade e condotta contro la sua volontà nel regno dei morti, Proserpina, figlia di Cerere, Dea delle messi, sarà destinata a divenire regina degli inferi, condannata ad una perpetua ciclicità compiuta da infinite cadute nell’Ade ed emersioni nella terra dei vivi. Il coro in scena di-viene cassa di risonanza della voce della ninfa, della madre Cerere e dello stesso Ade in cui le partiture fisiche, vocali, sonore e rumoristiche dialogano con l’architettura dello spazio e la capacità di ritorno del suono. Lo spazio scenico si offre aperto e circolare, come nel primo studio, così che i nostri testimoni formeranno il perimetro di un grande cerchio, il limine tra la vita e la morte.

“Accecatamente” – studi per una drammaturgia del di-venire, è un progetto scenico della coreografa, attrice e regista Valentina Sciurti. Il lavoro, aperto a danzatori, attori, musicisti, cantanti, artisti visuali, si compone di più studi nel tempo attraverso laboratori intensivi di pratiche fisiche, vocali e sonore e si fonda su una drammaturgia fluida e aperta.

L’Associazione Manigold, attiva dal 2002 ha istituito in questi anni numerosi percorsi originali di studio e di ricerca nell’ambito delle tradizioni musicali dei paesi del Mediterraneo, sostenendo progetti artistici e formativi che investono diversi settori: la musica, il teatro, la danza, le arti pittoriche, le nuove tecnologie, la multimedialità. L’associazione ha prodotto e sostenuto negli ultimi vent’anni progetti affermati nel panorama internazionale e percorsi formativi e artistici con una spiccata propensione inclusiva e multiculturale: BandAdriatica, Giovane Orchestra del Salento, La Répétition / Orchestra Senza confini, Adria, Tukrè, Progetto Seme, Tabulè, Manigold, Orchestra Popolare di Puglia. Si occupa principalmente di produzione di spettacoli, management, organizzazione di eventi e rassegne (MareAperto, Nostos, Galatinarte), laboratori e corsi di sperimentazione.

