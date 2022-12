Condividi subito la notizia

“Ancora una volta dobbiamo andare in soccorso all’inerzia politica e amministrativa di questa maggioranza di centro destra. Abbiamo riunito, con le disponibilità di tutte le minoranze, infatti, in extremis le commissioni seconda e quarta (presidente la collega Dina Sileo) per approvare il piano 2022 e non perdere oltre 1 milione di euro previsti in bilancio. Risorse utili a saldare le spettanze e gli impegni con le produzioni cinematografiche, Rai compresa, che hanno scelto Matera e la Basilicata come location ideale e adeguata per girare tanti film, fiction in diversi dei nostri territori. Risorse per le società che avevano crediti non saldati dalla Lucana Film Commission per troppi mesi rimasta politicamente e colpevolmente senza una guida. I due componenti del CDA Francesco Porcari e Rocco Calandriello lasciati soli a disbrigare le faccende burocratiche e amministrative.”

Lo dichiara il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo IV-RE e presidente della II commissione consiliare “Programmazione e bilancio”.

“Il Direttore Generale Busciolano – prosegue il Presidente della II commissione Braia – ha provato a giustificare, in commissione, inutilmente questo ritardo diventato patologico, accumulato negli ultimi mesi: la contrapposizione politica dentro la maggioranza ha compromesso l’operatività di LFC che, come la Fondazione Matera–Basilicata 2019 ha potuto svolgere solo l’ordinario negli ultimi 3 anni.

Convocheremo immediatamente, con il nuovo anno, il neo Presidente Mellone, nominato il 3 novembre scorso, per comprendere in tempo utile quale sia l’indirizzo e la direzione dell’azione della Lucana Film Commission nel 2023. A cui dobbiamo, nel recente passato, che Matera e la Basilicata, grazie alle produzioni nazionali e internazionali siano diventate “Terra di Cinema” riconosciuta ai riflettori mondiali, con risvolti straordinariamente positivi, economici, occupazionali generati dalla promozione diretta e indiretta del territorio.

Ci aspettiamo innovazione, creatività, intraprendenza, azione, formazione, coinvolgimento delle eccellenze territoriali, come delle maestranze, partnership funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Che possa diventare realtà l’annunciato e mai realizzato Centro Sperimentale del Cinema in Basilicata dopo la firma della convenzione con Regione e Comune di Matera, rimasta in qualche cassetto.

Doveroso, infine, ricordare come il lavoro importante, in questo percorso, del primo Direttore di LFC Paride Leporace, da cui tutto é nato nella passata legislatura con la Giunta del Presidente Pittella (e le sinergie con APT, Agricoltura, Matera 2019 ecc.) e l’esperienza di Roberto Stabile poco fortunata perché “boicottata” dalla stessa maggioranza di centrodestra che lo aveva nominato.

Attendiamo – conclude Luca Braia – adesso che con Angelo Mellone, dopo 4 anni, si avvii il nuovo corso della Lucana Film Commission, al pari di quello della Fondazione Matera–Basilicata 2019 con il direttore Giovanni Padula che siamo riusciti a mantenere ancorata come doveroso, alla città e alla Provincia di Matera. È grazie a Matera Capitale Europea della Cultura, infatti, e ai processi generati, che tantissime traiettorie di sviluppo turistico e culturale, in Basilicata, hanno avuto genesi. Dopo anni di ritardo e ordinaria amministrazione, monitoreremo costantemente, come sempre fatto, la ripartenza di Lucania Film Commission e Fondazione Matera– Basilicata 2019, consapevoli che il tempo perso è addebitabile alla unica e totale responsabilità di questo attuale governo regionale”

Correlati