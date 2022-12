Condividi subito la notizia

Un bambino nato, un bambino salvato.

Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale di Bella dona alle bambine e ai bambini nati nel comune nel 2022 un orsetto UNICEF che assicura vaccinazioni e cibo salvavita ai bambini più poveri del mondo.

Mercoledì 28 dicembre, alle 15,30 nella sala consiliare a Bella e alle 18,00 nell’atrio della scuola elementare a San Cataldo si respira un’aria di festa. I quarantaquattro nati e nate nel 2022 nel Comune, accompagnati dalle mamme e dai papà,dai fratellini e sorelline sono venuti per ritirare dalle mani del sindaco Sabato Leonardo e della vicesindaca Angela Carlucci l’orsetto con un morbido plaid bianco 2022 dell’UNICEF. Un simpatico gesto di benvenuto ai un nuovi cittadini e alle loro famiglie e nello stesso tempo un importante e concreto atto di solidarietà.

Mario Coviello, presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Potenza mostra ai genitori proprio il plumpynut, l’alimento terapeutico salvavita e il centimetro con il quale si misura il polso dei piccoli per scegliere su chi intervenire con urgenza. Ringrazia l’Amministrazione comunale e le famiglie presenti sottolineando che decidere di far nascere un figlio in quest’epoca di guerra ed epidemie e un grande atto di coraggio.

Le mamme e i papà ascoltano attenti con i loro piccoli, per la maggior parte silenziosi, le parole del sindaco che sottolinea che un paese ha speranza di futuro se vi sono nuove nascite e illustra brevemente le politiche d’aiuto del Comune in favore delle famiglie.

Angela Carlucci mette l’accento sulla necessità di comunità e solidarietà in tempi così difficili e racconta quanto si sta facendo per assicurare mensa trasporto, locali idonei e nuove attrezzature per i piccoli, a partire dall’asilo nido di Bella Muro. Con il sindaco e la vicesindaca l’assessora Maria Antonietta Angrisani e a San Cataldo i consiglieri Carlucci Rocco e Sabato Vito.

Un’atmosfera speciale, fatta di mamme, papà, nonni e piccini, in un incontro di generazioni a confronto ha consentito la donazione di 44 kit salvavita a bambini in un paese in via di sviluppo, riducendo il pericolo di mortalità nei suoi primi cinque anni di vita: il kit salvavita è composto da vaccini, dosi di vitamina A, kit ostetrico per un parto sicuro, antibiotici e una zanzariera.

Bella 29 dicembre 2022 Mario Coviello..

Correlati