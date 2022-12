Condividi subito la notizia

Un doppio appuntamento per gli amanti del Gospel aprirà il nuovo anno della città di Potenza, in un simbolico abbraccio augurale, grazie alla contagiosa esplosività delle voci del Coro Gospel “Voices’ Power” lunedì 2 Gennaio 2023 nella suggestiva cornice del Teatro Francesco Stabile in Piazza Mario Pagano. Si tratta nello specifico di un duplice concerto – pomeridiano alle ore 17:30 e serale alle ore 20:00, quest’ultimo tra l’altro già sold out – che va ad impreziosire il ricco cartellone del “Jubilation Tour 2022/2023” dell’unica Rassegna Corale Gospel della Basilicata. L’evento tanto atteso rientra nel progetto del “Lucania Classica Festival” organizzato dall’ A.P.S. SMAC Angolo Creativo e BCS Basilicata Concerto Society con il Patrocinio del Comune di Potenza e sarà presentato dagli attori vernacolieri potentini, Tonino Nella e Maria Luigia Bombino. Il Coro Gospel “Voices’ Power”, attivo dal 2019, può fregiarsi di ben venti elementi con variegate e personali esperienze musicali alle spalle, magistralmente diretti dalla passione di colei che ha avuto in animo di concepire un progetto musicale unico nel suo genere in Basilicata, il Direttore e prima voce, Giusi Telesca. Tema centrale del “Jubilation Tour 2022/2023”, come si evince già dalla scelta del nome, è la gioia declinata in tutte le sue sfaccettature; gioia che la musica, tra le sette arti per eccellenza e probabilmente più di tutte, riesce ad esprimere suscitando emozioni indelebili. Le stesse che la “potenza” delle voci sta portando in giro dal 26 novembre scorso travalicando anche i confini extraregionali con il proprio repertorio che non attinge solamente alla tradizione e alla cultura musicale afroamericana con gli spirituals tradizionali ma riprende ed arricchisce i propri concerti con canti natalizi e brani afferenti la musica leggera riarrangiati in chiave coristica. Tra questi il repertorio offrirà sicuramente canzoni dal forte impatto emotivo come “l’Hallelujah” di Leonard Cohen, “Circle of Life” di Tim Rice ed Elton John, colonna sonora del film animato della Disney “Il Re Leone”, “I Believe I Can Fly” di R.Kelly e alcuni dei brani più celebri del film “Sister Act” con Whoopi Goldberg, pellicola capofila per antonomasia nella conoscenza al grande pubblico del genere Gospel. Gli spettacoli oltre all’aspetto prettamente musicale, polifonico e contenutistico riescono a coniugare in un vulcanico mix, la professionalità, la simpatia e l’animazione portata avanti dai “Voices’ Power”. Un gruppo omogeneo capace di interagire e coinvolgere il pubblico, instaurando così un vero e proprio dialogo con esso rendendolo protagonista. Il tour che ha preso le mosse a fine novembre 2022 prevede 35 date solo nel periodo natalizio e 50 appuntamenti in tutto l’anno in Basilicata e nelle regioni limitrofe. Irsina, Pisticci, Matera, Calciano, Rapolla, Tito, l’hinterland potentino, Montalbano, Rotondella, San Giorgio di Pietragalla, Brienza, Rotonda, Noepoli, sono solo alcune delle tappe lucane del tour natalizio ma una speciale menzione va ascritta ai concerti fuori regione di Grottaglie (Ta), Montoro (Av) e soprattutto Taranto dove il Coro Gospel “Voices’ Power” si è esibito nella suggestiva location del MArTA, (Museo Archeologico Nazionale) della città dei due mari, riscuotendo notevoli apprezzamenti. I cantanti polifonici potentini, diretti dalla potentina Giusi Telesca, sono stati, inoltre, la colonna sonora del matrimonio del campione di nuoto di Sasso di Castalda, Domenico Acerenza (specializzato nei 400m, 800m e 1500m stile libero e nel nuoto di fondo), convolato a nozze il 28 dicembre 2022 con la sua dolce metà Nicoletta e che ha avuto al suo fianco, in qualità di testimone, il nuotatore plurimedagliato Gregorio Paltrinieri, già campione olimpico ai giochi di Rio de Janeiro 2016. “La scelta del genere Gospel (letteralmente “Canti del Vangelo”) – sottolinea il Direttore, Giusi Telesca – non è casuale e a tal proposito è motivo di grande orgoglio poter rappresentare, a livello nazionale, la Basilicata come portabandiera di un genere musicale che fino ad ora è stato assente sul territorio lucano e si fonda sullo spirito di condivisione, amicizia e solidarietà e sul potere comunicativo che caratterizza i canti religiosi afroamericani con le sue travolgenti sonorità che abbracciano un target di pubblico trasversale. In riferimento al “Jubilation Tour 2022/2023 – continua Telesca – mi preme sottolineare il riscontro positivo da parte delle varie Amministrazioni comunali, delle Pro Loco e di tutte quelle associazioni che hanno sposato e continuano a sposare il nostro progetto nella consapevolezza, però, che l’unico termometro capace di alimentare l’energia del nostro coro sarà sempre la risposta ed il calore del pubblico che partecipa ai nostri concerti.” Si ricorda che la prevendita del concerto pomeridiano del 2 Gennaio alle ore 17:30 è ancora aperta (sold out invece per quanto riguarda lo spettacolo delle 20:00) pertanto è possibile acquistare i biglietti presso la yogurteria “La Dolce Vita” in Piazza della Costituzione a Potenza. Le prossime tappe del “Jubilation Tour 2022/2023” sono consultabili sulla pagina Facebook del Coro Gospel “Voices’ Power”.

