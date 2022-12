Condividi subito la notizia

..sempre durante le feste! Nel Pertusillo giorni fa è successo qualcosa ed ora iniziamo a studiarlo da più fronti. Ci servono donazioni per tornarci quasi giornalmente e fare ulteriori prelievi, qui i riferimenti https://covacontro.org/aiutaci/ grazie a voi è stato possibile fare queste foto ed i primi prelievi ma siamo ancora all’inizio.

Le foto del Pertusillo sono di oggi, è da tre giorni così, con estesi aloni nerastri concentrati nella prima metà del corpo invaso partendo dal punto di innesto dell’Agri. Nessun giornale ha pensato di parlarne, nessuno, queste foto non fanno notizia neanche in ultima pagina. Noi di COVA Contro intanto stiamo elaborando le immagini satellitari in attesa, dopo l’epifania, delle analisi chimiche

