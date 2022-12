Condividi subito la notizia

“E’ alta l’attenzione e la vigilanza della Regione Basilicata sulle dighe della Basilicata, per questo, dopo le segnalazione arrivate da alcune associazioni ambientaliste, ho subito allertato il direttore dell’Arpa di Basilicata affinché verificasse la situazione dell’invaso del Pertusillo”. E’ quanto fa sapere l’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia, Cosimo Latronico. “Ho inviato il direttore dell’ArpaB, che già da ieri ha avviato con i tecnici dell’Agenzia dei sopralluoghi sull’area, che fino ad ora non hanno evidenziato criticità, a mettere in campo ogni iniziativa per garantire controlli accurati. Voglio, allo stesso tempo, ricordare che quotidianamente Acquedotto Lucano verifica con sistematici controlli sulla qualità dell’acqua” conclude Latronico.

Correlati