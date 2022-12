Condividi subito la notizia

Il Commissario Provinciale di Potenza di Fratelli d’Italia Giuseppe Giuzio ha incontrato il commissario dell’EIPLI, Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia Provincia di Bari, Luigi Giuseppe Decollanz.

I temi dell’incontro: le strategie di cessazione dell’ente prevista al 31.3.2023 e la relativa liquidazione dello stesso, ad oggi salvo proroghe, fissata al 31.12.2023.

Si è discusso e approfondito il disegno relativo alla nascita del nuovo soggetto attuatore che avrà cura di valorizzare la risorsa idrica e la massimizzazione delle capacità degli invasi lucani.

Per troppi anni si è tergiversato sul un tema tanto importante, per la Basilicata ora è il momento di decidere e farlo in fretta per rilanciare l’intero comparto con la valorizzazione dei bacini e il rafforzamento degli schemi idrici.

Giuzio e Decollanz hanno condiviso l’importanza dell’apertura immediata di un tavolo tecnico, con il Ministero e le Regioni Basilicata, Puglia e Campania per accelerare i processi necessari per l’ottimizzazione della risorsa acqua.

