Nella seduta di ieri, 27 Dicembre, il Consiglio Comunale di Gravina in Puglia, con voto unanime, ha votato il Conferimento della Cittadinanza Onoraria Post Mortem a Masha Amini.

Dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale di Gravina in P. Ing. Giovanni Depascale

Abbiamo inteso proporre la cittadinanza onoraria Post Mortem a Masha Amini, assassinata dalla polizia morale islamica, per ricordare il sacrificio di questa giovane donna i cui sogni sono stati brutalmente stroncati dalla ferocia della polizia islamica, vero e proprio braccio armato del regime islamico reintrodotto in Iran da diversi decenni.

Masha Amini è stata seviziata ed uccisa dopo tre giorni di detenzione per aver indossato in modo scorretto il velo, che in quella nazione è obbligatorio, per aver tenuto i capelli scomposti e parzialmente visibili e aver indossato abiti inappropriati..

I suoi sogni erano quelli di tutti i nostri giovani: poter vivere con scelte autonome per sé e per le persone con le quali si intende condividere la vita.

