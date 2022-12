Condividi subito la notizia

Da domani 29 dicembre fino al 30 dicembre, dalle ore 06.00 alle ore 17.00 il tratto di strada di via Lelio Fanelli compreso tra le vie Toti e Cesare Battisti sarà interdetto alla circolazione veicolare per l’esecuzione di lavori AQP, come stabilito dall’ordinanza dirigenziale n. 649 del 19 dicembre scorso. Al fine di evitare disagi si consiglia l’utilizzo di percorsi alternativi.

