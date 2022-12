Condividi subito la notizia



Venerdì 30 dicembre (ore 21 – ingresso gratuito – info mujmune@yahoo.it) l’associazione Mujmuné in via Giuseppe Perrone a Leverano ospita il concerto del trio Yugen. Katya Fiorentino (pianoforte), Stefano Compagnone (basso), Maurizio De Tommasi (batteria) presenteranno in anteprima assoluta i brani del nuovo disco “Tears and Light“, in uscita a febbraio per l’etichetta Dodicilune. La gamma sonora del trio, nato nel 2020, sviluppa un gioco di spazio e tempo. Cicliche cellule ritmiche e melodiche si miscelano ad ampie dilatazioni sonore dalle quali emerge una concezione orizzontale della band in cui ogni strumento è sempre protagonista del brano eseguito: un paesaggio sonoro sospeso, evanescente, a tratti intimo o astratto ma sempre ricco e multiforme, attraverso una ricerca estetica propria delle avanguardie jazz europee contemporanee, che affonda le sue radici nella tradizione dei paesi scandinavi. Un linguaggio essenziale e allo stesso tempo colorato, una continua ricerca di soluzioni timbriche raffinate e originali, temi dalla forte impronta melodica, l’improvvisazione e la totale libertà espressiva sono le caratteristiche essenziali del trio. Yugen è una proposta ad ascoltare e ad ascoltarsi, è un invito a far sì che un’esperienza soggettiva possa divenire collettiva. In linea con lo stile musicale, la scelta del trio è quella di esibirsi esclusivamente all’interno di musei, associazioni culturali, festival, luoghi storici o d’arte. In alcuni brani del disco, che propone otto composizioni originali di Katya Fiorentino, il trio è affiancato da Valerio Daniele (chitarra), Giorgio Distante (tromba) e Francesco Massaro (elettronica).

