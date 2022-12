Condividi subito la notizia

Uno spot che promuove Martina come destinazione turistica ideale da vivere all’insegna di un mix

di cultura, natura, sapori e profumi, è stato realizzato dal Comune con i proventi della tassa di

soggiorno.

Il video racconta una giornata vissuta dall’alba al tramonto all’insegna del completo relax da una

coppia di turisti. In un minuto sono racchiuse le immagini suggestive del centro storico, delle sale

nobili del Palazzo Ducale – nelle quali risuonano musica e canti lirici – e di zone della Valle d’Itria

costellate da trulli e masserie e boschi di fragno, dove non potevano mancare i tipici cavalli Murgesi

e gli asini di Martina Franca. Così come non potevano mancare i rinomati prodotti tipici

dell’enogastronomia locale, capocollo, pane appena sfornato e vino protagonisti della scena finale.

Lo spot – per tv e social diretto da Ines Von Bonhorst – è stato realizzato dall’agenzia di marketing

e pubblicità “Studio 9/Italia” e commissionato dal Comune di Martina Franca che ha accolto la

proposta avanzata dall’Osservatorio permanente sul Turismo (formato da esponenti di associazioni

di categoria) di destinare i proventi della tassa di soggiorno degli anni scorsi a questa iniziativa di

promozione. Il video ha visto impegnati sia attori sia cittadini martinesi di diverse fasce di età. E’

disponibile sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Martina Franca.

