E’ entrato nel vivo il progetto R.E.S.T.I.A.M.O. – UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA promosso dalla Società Cooperativa Sociale ADAN assieme a numerosi partner, nell’ambito della coprogettazione “Minori e famiglie al Centro” del Comune di Potenza. Fino al 30 dicembre (per poi riprendere dal 2 al 4 gennaio) saranno attivi i laboratori che, nel rione Bucaletto, interesseranno i bambini dai 6 ai 13 anni, tra creatività, conoscenza e sperimentazione. Dodici operatori stanno coinvolgendo ragazze e ragazzi in tutte le attività inizialmente programmate: dal laboratorio di aerofotogrammetria con la simulazione e il volo di un drone, a quello logico-matematico con la costruzione di un arco autoportante, fino al laboratorio di gioco e socializzazione.

Le attività, che occupano l’intera mattinata dalle 8.00 alle 13.00, si svolgono nelle sale della Parrocchia Santa Maria della Speranza di Bucaletto, messe a disposizione da don Luigi Sarli e don Salvatore Sabia.

Nel frattempo, operatori e partecipanti, hanno già cominciato a lavorare per allestire la caccia al tesoro finale che coinvolgerà Bucaletto e altri rioni del capoluogo lucano.

Ricordiamo che obiettivo del progetto è far intraprendere ai giovanissimi un viaggio alla scoperta del territorio per far loro acquisire consapevolezza di ciò che li circonda e guardare attentamente con occhi diversi il paesaggio urbano e naturale. R.E.S.T.I.A.M.O., infatti, è l’acronimo di Reciprocità, Empatia, Sussidiarietà, Tutela, Impegno, Appartenenza, Maieutica, Origini.

Partner del progetto sono: Associazione Children Lab,Associazione di Volontariato Parimpari,Parrocchia Santa Maria della Speranza,Caritas Diocesana Potenza – Muro Lucano – Marsico,Centro Italiano Femminile Presidenza provinciale di Potenza,Istituto Comprensivo “G. Leopardi” – Plesso Rodari.

