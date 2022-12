Condividi subito la notizia

Oggi, 28 Dicembre, l’Associazione Enzo Gallitelli ha effettuato una donazione di cibo e materiale

sanitario al WWF di Policoro.

Anche quest’anno l’Associazione nata per ricordare Enzo, ha voluto dedicare attenzione ai nostri

amici animali e, per farlo, ha scelto ancora una volta i professionisti dell’Oasi WWF di Policoro.

Alla presenza di Tonino e Anna Chiara Colucci, abbiamo effettuato una donazione di crocchette,

scatole di bocconcini di carne, garze e fasce utili al team del WWF di Policoro per prendersi cura

degli animali presenti in struttura prima del ritorno nel loro habitat naturale.

E proprio oggi, grazie anche alle donazioni come la nostra, è stato possibile assistere alla

liberazione di un piccolo cucciolo di volpe che è tornata a vivere nel suo ambiente naturale del

bosco Pantano di Policoro. La liberazione è stata fatta dalla Vice Presidente Rossana Gallitelli che

ha ringraziato tutto il personale del WWF di Policoro per la loro professionalità e dedizione con cui

ogni giorno si prendono cura degli animali in difficoltà.

Con questo evento si chiudono le nostre attività in relazione all’anno 2022.

