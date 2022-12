Condividi subito la notizia

Giovedì 29 dicembre con una lunga giornata di spettacoli e attività prosegue a Lecce la nona edizione di

Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni. Fino a venerdì 6 gennaio sul tema “Senza Paura” il Festival ospiterà venti compagnie straniere, italiane e pugliesi con oltre cento repliche di spettacoli per piccolissimi (da 0 a 3 anni), piccoli e grandi spettatori, tra teatro, danza, circo, narrazione, nuove tecnologie e linguaggi innovativi, allestimenti site specific, visori 3D, performance per pochi spettatori, un piccolo Globe in legno, mimo, video mapping, un “villagge” con incontri, laboratori, performance e attività di formazionee tante altre sorprese.

La seconda giornata prenderà il via dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 20:30 (repliche ogni 30 minuti per singolo spettatore) nel Convitto Palmieri con lo spettacolo in realtà virtuale con l’uso di visori 3D “Nel mezzo dell’Inferno” di CSS Teatro Stabile dell’innovazione di Udine e LAC – Lugano arte e cultura. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (repliche ogni 30 minuti per singolo spettatore) alle Manifatture Knos in scena Casa mobile a pedali, piccolo viaggio poetico dove accadono cose di Principio Attivo Teatro. Alle 10:45 e alle 11:45 nel Museo Ferroviario si rinnova anche quest’anno “In viaggio con le storie”, uno degli appuntamenti più appassionanti del festival, una finestra sulla narrazione per farsi trasportare con la fantasia sui vagoni storici con, per questo primo viaggio, Antonella Sabetta, Silvia Lodi e Giacomo Dimase. Alle 11 e alle 16:30 nel Salone del Teatro Apollo con Hermit del regista olandeseSimone De Jong con Koen van der Heijden (età 2/6 anni). Alle 16:30 e alle 19 doppia replica alle Manifatture Knos per Mio nonno e il mulo di Principio Attivo Teatro scritto e interpretato da Giuseppe Semeraro per la regia di Paola Leone. Lo spettacolo, ispirato a un racconto di Vasilij Grossman, racconta di un adolescente e del suo amato mulo. Prima il mulo e poi il ragazzo, diventato adulto, saranno arruolati e spediti al fronte. Le loro vite e i loro destini si separeranno, ma assisteranno e vivranno, senza mai incontrarsi, la stessa folle tragedia. Alle 17 al Teatro Paisiello la compagnia Sosta Palmizi di Cortona con Esercizi di Fantastica che, ispirato da Gianni Rodari, narra, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. Alle 17:30 alle Manifatture Knos la compagnia milanese QuattroX4 in scena con 9 Gesti. Tra sorprendenti evoluzioni di circo, grandi ombre che appaiono all’improvviso e musiche originali che ordiscono segreti, si disegna un cantico al cambiamento e all’amore. Alle 20:30, infine, a Nasca Il Teatro appuntamento con Barbie e Ken della compagnia La Fuffa di Treviso. I due protagonisti in questa storia si trovano a conversare della loro condizione di bambolotti, una condizione che è forse rappresentativa anche di noi e dei nostri tempi più di quanto non pensiamo. Durante la giornata nella biblioteca L’Acchiappalibri sarà allestito anche il Kids Village a cura di BlaBlaBla in collaborazione con Spazio Natura, Valeria Puzzovio, Zero Meccanico, Officina Arca, Wwf Salento, Tribù digitale e Cirknos. Il villaggio, realizzato con il sostegno del progetto Cross the gap, accoglie (fino al 30 dicembre all’Acchiappalibri e dal 2 al 5 gennaio nella Biblioteca OgniBene) una moltitudine di sguardi differenti sul mondo dell’infanzia, accessibile a tutti.

Kids è una festa del teatro che coniuga un ricco e variegato programma a una vocazione sociale con grande attenzione all’inclusione. Grazie all’Operazione Robin Hood, anche quest’anno, il Festival proporrà una raccolta di “biglietti sospesi” per accogliere tutte le famiglie più bisognose e favorire le associazioni che lavorano con persone in situazione di disagio. Kids è un esempio di cooperazione tra artisti, operatori, imprese, istituzioni e luoghi della città. Da segnalare anche Pedala con Kids che consentirà, grazie alla convenzione con BicinCittà e CPK – Ciclofficina Popolare Knos, di ricevere offerte e biglietti ridotti (info 3295872571), e la promozione Ezen con uno una riduzione del 50% per visitare il Giardino Botanico in Acquaponica “Ezen” di Lecce (info 3270596111).

“Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni” è ideato e organizzato da Factory Compagnia Transadriatica e Principio attivo teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Fonds Podiumkunsten, il patrocinio della Provincia di Lecce in collaborazione con Polo Biblio-Museale di Lecce, Trac – teatri di residenza artistica contemporanea (centro di residenza pugliese), Assitej Italia, BlaBlaBla, Gessetti&Straccetti, le biblioteche L’AcchiappaLibri e OgniBene, CPKLecce, Manifatture Knos e Cirknos.

Biglietti

6 euro – ingresso adulti e bambini

6,50 euro – prevendita e prenotazione telefonica

7,50 euro – prevendita on-line

15 euro – Kids card (valida per 3 spettacoli)

È possibile utilizzare le carte Docente e 18app

Regala o ricevi un biglietto gratuito per gli spettacoli di Kids con l’ Operazione Robin Hood

Info e prevendite

Infopoint Corso Vittorio Emanuele

Ore 10/13 – 16:30/20:30

3896115791 – 3714714818

3207087223 – 3208607996 (info KidsVillage)

Contatti

www.kidsfestival.it

teatropubblicopugliese.it/festivalkids

www.comune.lecce.it

www.facebook.com/kidsfestivallecce/

