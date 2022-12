Condividi subito la notizia

“Abbiamo presentato un odg al DL aiuti quater per incentivare la delocalizzazione di abitazioni situate in zone a rischio idrogeologico e regolarmente autorizzate. E questo per far fronte ai fenomeni metereologici estremi che negli ultimi anni sono in aumento in Italia, e per tutelare la pubblica incolumità “.

Lo dichiarano in senatori di Fratelli d’Italia Gianni Rosa e Etel Sigismondi.

“In Italia, nei primi dieci mesi del 2022, sono stati registrati circa 254 fenomeni meteorologici estremi e secondo i dati ISPRA, il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio frane alluvioni ed erosione costiera. L’ultimo disastroso episodio è quello che ha colpito l’isola di Ischia nel novembre scorso, ed è nostro compito evitare altri episodi simili”, concludono.

Roma, 27 dicembre 2022

Sen. Gianni Rosa

Sen. Etel Sigismondi

