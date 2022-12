Condividi subito la notizia

Il Natale vanta una tradizione musicale straordinaria che passa attraverso i classici italiani e internazionali. Un appuntamento tipicamente festivo non poteva, dunque mancare per La Camerata delle Arti che ogni anno celebra la festa più importante dell’umanità con un concerto. L’appuntamento, quest’anno è in programma con “Natale nel mondo” il 28 dicembre alle 20 al teatro Guerrieri in piazza Vittorio Veneto. Sarà proprio Francesco Zingariello, direttore artistico dell’associazione, noto e apprezzato tenore lirico, con l’Orchestra ICO 131 della Basilicata diretta dal maestro Pasquale Menchise, a proporre brani della tradizione natalizia italiana ed internazionale attraverso arrangiamenti ad hoc del maestro Valter Sivilotti. Accanto alla musica, testi tipicamente natalizi saranno affidati alla voce recitante dell’attrice Maria Grazia Zingariello. Il programma prevede un repertorio molto ampio che va da Brahms a Schubert, da Corelli a De’ Liguori, da Couperin a Corelli. “Non potevamo mancare a un appuntamento così importante per tutti noi – spiega Zingariello – al termine di un anno che, dopo le difficoltà della pandemia, ha riportato il pubblico ai concerti e ad una vita culturale sempre più vicina alla normalità. Non sono tempi facili – prosegue – ma la musica è sempre stata, nella storia, una sorta di rifugio nel quale le comunità si sono ritrovate e la nostra attività è basata proprio su questo importante ruolo che il mondo culturale, più in generale deve svolgere”.

