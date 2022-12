Condividi subito la notizia

Tra lucine di Natale, palloncini colorati e tanta commozione, mercoledì 28 dicembre a Rotondella, la locale sezione FIDAS e l’associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV Ets” inaugureranno la nuova sede di Palazzo Ricciardulli, resa disponibile gratuitamente dall’amministrazione comunale di Rotondella.

Un locale in condivisione, nel quale le due associazioni potranno offrire servizi indispensabili e supporto ai malati in difficoltà. Non nasconde l’emozione Mirna Mastronardi, la presidente dell’associazione “Agata – Volontari contro il cancro”, la OdV di Pisticci che si impegna nel supporto dei malati oncologici lucani.

“Per l’associazione tutta – dichiara – questa inaugurazione è la realizzazione del sogno di Laura Pastore, la componente del nostro consiglio direttivo, che solo pochi giorni fa ci è stata strappata via da un tumore al seno metastatico. Pur nella malattia, Laura non ha mai smesso di far sentire la sua voce a tutela di tutti i malati oncologici. Continueremo a darle voce da qui, dalla sua Rotondella, e da quella stanza che tanto ha desiderato realizzare, per metterla al servizio della sua amata comunità. È a Laura che dedichiamo il nostro impegno a Rotondella, è per la realizzazione del suo sogno che l’amministrazione comunale ce l’ha concessa ed è a Laura che dedicheremo la presenza di Agata nella sua città. Quando sarà gestita da Agata – conclude la presidente Mastronardi, a nome del consiglio direttivo – questa sarà La stanza di Laura, un luogo in cui poter essere ascoltati e in cui trovare conforto e aiuto”.

Condividere serve a cambiare le cose e, questa opportunità che pone l’una accanto all’altro FIDAS e AGATA, genererà una collaborazione che sarà un valore aggiunto per la comunità rotondellese.

“Un traguardo importante anche per Fidas Rotondella” ha dichiarato Rosanna Persiani, presidente Fidas di sezione, “Siamo assolutamente onorati di condividere lo spazio con l’associazione Agata e soprattutto di poter nuovamente offrire ai nostri donatori di sangue una sede amministrativa come luogo di incontro e aggregazione nel centrale Palazzo Riccardulli. Grazie all’amministrazione comunale che ha saputo interpretare le nostre esigenze associative. Sarà l’inizio di un nuovo percorso che ci permetterà di continuare a promuovere la cultura del dono e della solidarietà”.

Il taglio del nastro si terrà mercoledì 28 dicembre alle ore 18:30 a Palazzo Ricciardulli, alla presenza del sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo, e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del parrocco don Paolo Torino, del presidente regionale della FIDAS, Pancrazio Toscano, dei familiari di Laura Pastore e di tanti amici speciali.

