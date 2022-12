Condividi subito la notizia

Felis Navidad.

Feliz Navidad a te ed ai tuoi cari ed ai tuoi amici. Felice Natale, oggi è nato il nostro fratellino più grande: Gesù bambino. Oggi è Natale per tutti, ma soprattutto, è Natale nei nostri cuori. Un Natale assai diverso, un Natale, che non avevo mai visto come questo, e non perchè sono cieco. Un Natale di dolore, di tante guerre, di tante solitudini, e malattie e fame nel mondo, ma anche di speranza con la nascita di Gesù bambino, e di speranza nella rinascita di un mondo migliore per tutti noi.

Vito Coviello

Correlati