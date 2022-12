Condividi subito la notizia

Il 27 dicembre alle 17.00 nel Salotto Cinese – conosciuto anche come Sala degli Uccelli – del Palazzo Ducale si terrà il primo incontro sulle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al Comune.

Interverranno il Sindaco, Gianfranco Palmisano, l’Assessore al Futuro con delega al PNRR, Nunzia Convertini e il presidente e coordinatore della Segreteria Tecnica per il PNRR, ingegnere Daniele Sgaramella.

I cittadini verranno informati in merito ai progetti che il Comune sta realizzando grazie ai fondi del Next Generation EU e a quelli che potranno essere realizzati per migliorare la qualità della vita dei martinesi sotto molti aspetti: la tutela dell’ambiente, una città sempre più consapevole delle proprie risorse, ancora più inclusiva e attenta ai cittadini più fragili.

“Abbiamo programmi ambiziosi per il futuro della città e il PNNR rappresenta lo strumento più importante a disposizione dei comuni, pertanto è importante che la città conosca quali sono le misure a cui abbiamo partecipato e quelle per le quali attendiamo l’esito”, spiega l’Assessore Convertini.

