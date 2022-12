Condividi subito la notizia

La riunione di oggi sul futuro della Fondazione Matera 2019 ha avuto un esito positivo, perché tutti hanno condiviso un approccio di collaborazione, come ho sempre auspicato mentre altri facevano inutili polemiche. Sono felice perché la governance sarà condivisa, espressione del Consiglio di amministrazione e quindi frutto della leale collaborazione tra Comune, Unibas, Camera di Commercio, Provincia e Regione, come ho sempre sottolineato. Il mondo odierno, data anche la proiezione internazionale di Matera, richiede la massima collaborazione da parte degli enti territoriali, perché le sfide globali non si possono vincere da soli e la Città dei Sassi oggi ha bisogno di una rinnovata visione per rilanciare la mission del 2019. Con la prosecuzione della Fondazione, diamo una risposta concreta ai materani, mettiamo le basi per un nuovo protagonismo all’interno della comunità regionale e possiamo costruire il futuro di Matera, una città patrimonio dell’umanità e nel cuore di tutti i lucani”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Correlati