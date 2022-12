Condividi subito la notizia

“La decisione del Consiglio Affari Energia della Ue sul tetto al prezzo del gas è il conseguimento di un risultato straordinario da parte del governo Meloni. Si tratta di un primo passo per arrivare a calmierare le bollette del gas e che premia l’esecutivo italiano per l’impegno che ha dimostrato in Europa”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, componente della Commissione Ambiente di Palazzo Madama.

19 dicembre 2021

