Si terrà domani, mercoledì 21 dicembre a partire dalle ore 17:00, la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive, appuntamento annuale del CONI che premia dirigenti, tecnici, atleti e società che a vario titolo si sono distinti per meriti sportivi, organizzativi e dirigenziali.

La manifestazione sarà ospitata come di consueto dalla Concessionaria Ranieri, ormai da anni accanto al Comitato regionale CONI Basilicata.

Alla presenza del Prefetto di Potenza, dott. Michele Campanaro, del Sindaco di Tito, Graziano Scavone, dell’assessore allo Sport regionale Alessandro Galella, e dell’assessore allo Sport della città di Potenza, Gianmarco Blasi, verranno assegnate diverse categorie di premi:

Onorificenze nazionali 2020 (Stelle d’oro, d’argento e di bronzo a dirigenti e società, Medaglia di bronzo, Palme di Bronzo);

Riconoscimenti regionali CONI a dirigenti, tecnici e atleti, segnalati per essersi distinti dalle FSN (Federazioni Sportive Nazionali), DSA (Discipline Sportive Associate), EPS (Enti di Promozione Sportiva) e AB (Associazioni Benemerite) di appartenenza.

Saranno presenti anche gli atleti paralimpici Donato Telesca e Nicky Russo.

Così il presidente CONI Basilicata, Leopoldo Desiderio: “Si chiude un anno in cui abbiamo provato con tutte le nostre forze a tornare in campo, in tutti i sensi, accanto a FSN, DSA, EPS e AB, che a loro volta hanno dovuto affrontare con non poche difficoltà la ripartenza post Covid. Questa manifestazione negli anni è sempre stata un momento per tornare a incontrare Presidenti, dirigenti, tecnici e atleti, che promuovono e praticano sport su tutto il territorio regionale. È la festa dello sport lucano, che premia quanti si sono impegnati a diffondere la cultura dello sport lucano e raggiungere importanti risultati anche oltre i confini regionali”.

Si allegano i file con i nominativi di tutti i premiati.

Potenza, 20/12/2021

