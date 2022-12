Precedente

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE “MASH UP – IL MUSEO SI FA BOTTEGA” SI CONCLUDE A LECCE E VALENCIA. IL PROGETTO È IDEATO DA 34° FUSO IN SINERGIA CON CONFARTIGIANATO LECCE E COSA VEDERE SRL, E PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON REGIONE PUGLIA E PUGLIA PROMOZIONE.