di MICHELE SELVAGGI

Se è vero che le cose belle vanno vissute fino in fondo, il Presepe Vivente – organizzato dalla Associazione Enotria Felix della Presidentissima Bice Quinto – ospitato per tre giorni dalla nostra città ( 23 -26 e 30 dicembre), va onorato come si deve fino all’ultima data della sua esposizione a Marconia, in programma a Piazza Elettra, la sera del 6 gennaio 2023. Un evento più che straordinario per la nostra città e territorio, giunto, e sempre con enorme successo, alla sua 4° edizione, ma anche uno tra i più affascinanti e ammirati della nostra regione. L’evento, è stato reso possibile anche grazie alla fattiva collaborazione del Centro Studi Gymnasium, della Parrocchia S.Pietro e Paolo guidata dal Parroco don Rosario Manco e alla sponsorizzazione della Regione di Basilicata, dell’Amministrazione Comunale di Pisticci, guidata dal primo cittadino Domenico Albano, dell’ Amministrazione Provinciale di Matera, da Slow Food, da Sportello Europa, dall’AVIS e, per la prima volta dalla Associazione Metapontina “Migranti Tutti”. Per l’allestimento di questa edizione, saranno impegnati oltre 70 figuranti in abiti riproducenti fedelmente quelli dell’epoca con la rappresentazione di numerose scene, dall’Annunciazione alla Natività, fino all’arrivo e alla adorazione dei Re Magi. Sono previste inoltre, interessanti scene di mestieri dell’epoca, che hanno affascinato grandi e piccini. Inoltre, sarà possibile degustare alcuni prodotti enogastronomici del territorio, anche nel pieno rispetto del periodo storico e del contesto religioso. Teatro della manifestazione, diversi angoli, strade e vicoli degli antichi e suggestivi rioni della nostra città, come la Terravecchia e il Dirupo, una delle “ Cento Meraviglie della Italia da salvare”. Tutte le serate in programma saranno allietate dalla presenza, in esposizione, di tantissimi prodotti enogastronomici del territorio pisticcese e dalla offerta enologica della condotta Slow Food Magna Grecia Metapontum. Per l’occasione la Presidente Bice Quinto ha rivolto il suo plauso e il suo ringraziamento ai suoi attivissimi collaboratori, gruppo amante dell’arte, della storia, della tradizione e soprattutto delle cose… piacevoli, agli sponsor, agli enti e alle autorità e a tutti/ quelli che con il loro impegno hanno contribuito alla realizzazione e al varo della IV° Edizione del Presepe Vivente di Enotria Felix. Il primo appuntamento è per le ore 18,30 del 23 dicembre, nei rioni Dirupo e Terravecchia.

