Si è svolto nel tardo pomeriggio di lunedì, negli uffici della Regione Puglia, l’atteso vertice finalizzato alla programmazione delle fasi che dovranno portare alla costituzione del Consorzio e, successivamente, all’operatività del Parco “Terra delle Gravine”, unanimemente ritenuto fra i più importanti e suggestivi d’Europa.

Dagli aspetti riguardanti la gestione amministrativa alla riperimetrazione dell’area e alla verifica delle risorse economiche a disposizione: numerosi sono risultati i temi trattati nel corso della riunione che si è registrata a pochi giorni dalla quella convocata nella sede dell’Ente Provincia di Taranto dal presidente Rinaldo Melucci, che incontrando i sindaci dei Comuni i cui territori rientrano nell’area naturale ha segnato il primo passo di un percorso che porterà al pieno rilancio del Parco. Ad illustrare all’assessore regionale Anna Grazia Maraschio e alla dott.ssa Di Bitonto, dell’Ufficio Parchi della Regione Puglia, la volontà di dotare il “Terra delle Gravine” di una “governance” capace di attuare politiche gestionali in grado di pianificare le attività di tutela e promozione del sito e di valorizzarne l’unicità sono stati il consigliere provinciale Paolo Lepore, i sindaci dei Comuni interessati, Luca Delton (dell’Ufficio di Gabinetto della Provincia) e Filippo Bellini (del Settore Ambiente dell’Amministrazione provinciale).

“L’incontro – ha dichiarato il presidente Melucci– ha avuto il merito di certificare che per tutti gli Enti locali interessati il Parco “Terra delle Gravine” rappresenta una grande opportunità per la crescita turistica, culturale ed imprenditoriale di un territorio chiamato a sfruttare al meglio il suo inestimabile patrimonio non solo naturale, ma anche storico ed archeologico.”

Conclusa la riunione, le parti si sono aggiornate al prossimo mese con l’obiettivo di formalizzare le prime decisioni.

Taranto 20 Dicembre 2022

