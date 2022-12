Condividi subito la notizia

Il 20 dicembre alle 18.30 presso la biblioteca L’Acchiappalibri si terrà una cerimonia per conferire riconoscimenti e premi nell’ambito del progetto “Passaporto delle visite dei musei”, destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città di Lecce. I premi consisteranno in libri e biglietti di ingresso agli spettacoli della rassegna KidsFestival 2022-2023, che si terranno durante le festività natalizie.

“Vogliamo valorizzare le esperienze compiute dai ragazzi nell’ambito di un progetto che è stato da subito apprezzato dalle famiglie e dalle scuole, che punta a incoraggiarli a visitare i luoghi della memoria della città e rafforzare in essi il senso di appartenenza a una comunità dalla storia millenaria come la nostra – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione Fabiana Cicirillo – brave le ragazze e i ragazzi e bravi i genitori che hanno assecondato la loro voglia di scoprire e conoscere”.

L’elenco delle strutture che hanno aderito al progetto, pubblicato sul sito istituzionale del Comune è in costante aggiornamento – al momento sono 37 i musei e luoghi di cultura, disponibili ad accogliere ai botteghini i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che effettuano una visita per proprio conto insieme alla famiglia oppure con i compagni di scuola, in occasione di uscite didattiche. All’accoglienza esibiscono il passaporto nominativo sul quale gli operatori dei musei appongono una sigla, un timbro, per testimoniare la visita effettuata.

Nel mese di settembre, ad anno scolastico avviato l’assessorato alla Pubblica Istruzione ha diffuso tra le scuole un “Avviso ai Viaggiatori in cerca di bellezza”, per invitare i viaggiatori più dinamici a presentare il passaporto – contenente almeno due visite per ricevere un riconoscimento. Per questa edizione è stato proposto anche ai ragazzi e alle ragazze di preparare un commento critico su un reperto o un’opera d’arte tra quelli presenti in uno dei musei visitati che hanno maggiormente catturato il loro interesse.

Hanno accolto l’invito 39 ragazzi alcuni dei quali hanno collezionato fino a 9 timbri sul proprio passaporto. Hanno invece partecipato alla proposta del commento critico due bambine, Sofia Concetta Boccia e Gloria Di Falco, hanno inviato il commento critico rispettivamente su un reperto del Museo Faggiano, l’altra su un reperto del Museo diocesano di Arte Sacra.

Di seguito i nomi dei viaggiatori: Leonardo Fiorentino, Christian Errico, Sofia Concetta Boccia , Giulia Francesca Potì , Riccardo Ruggeri, Claudia Defrenza, Giulia Perchiazzi, Giorgio Perchiazzi, Gloria Di Falco, Gabriele De Giorgi, Sofia Mancarella, Nicolò Valerini, Bianca De Filippi, Emanuele Lezzi, Agnese Cascione, Alessio Rizzo, Leonardo Quarta, Matteo Falconieri, Francesco Guerrieri, Edoardo Anacleto Longo, Edoardo Blasi, Francesco Valzano, Giulia Suffianò, Francesco Marra, Carla Falconieri, Samuele Linciano, Marco Pitotti, Sofia Pitotti, Carlotta Capone, Paola Durante, Mariagrazia Giovannico, Elena Leuzzi, Filippi D’Amora Boast, Gabriele Balsamo, Andrea Nannavecchia, Livia Pierri, Mauro Pacella Coluccia, Desirèe Pacella Coluccia.

Correlati