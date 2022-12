Condividi subito la notizia



“Encanto’’, “Sing 2’’ e “DC League of Super-Pets’’: tre film per sei appuntamenti imperdibili per i più piccoli e totalmente gratuiti, per trascorrere le festività più attese dell’anno in allegria e, soprattutto, insieme.

Un Natale all’insegna del grande cinema d’animazione a Ginosa e Marina di Ginosa con la rassegna “CinemAnatale per i bambini’’ ideata dall’Amministrazione Comunale e curata dall’Assessore alla Cultura Vera Santoro e dal Consigliere Giuseppe D’Amelio.

<<Il Natale appartiene ai bambini e in occasione di queste festività non potevamo non pensare a loro e a una delle passioni che più ci è mancata negli scorsi anni, ossia il cinema – spiega l’Amministrazione Comunale – abbiamo pensato a lungometraggi che potessero piacere a tutti e, soprattutto, che portassero i più piccoli ad alzare gli occhi verso il grande schermo e a immergersi nel fantastico mondo del cinema di animazione. Finalmente l’uno accanto all’altro, a Ginosa e Marina di Ginosa. Un ringraziamento a don Giuseppe Laterza per la disponibilità della sala parrocchiale. Buona visione!>>.

Ecco il calendario:

“Encanto’’

20/12 Teatro Alcanices, Ginosa h 17,30

“Sing 2’’

27/12 Sala Parrocchiale, Marina di Ginosa h 17,30

30/12 Teatro Alcanices, Ginosa h 17,30

“DC League of Super-Pets’’

05/01 Sala Parrocchiale, Marina di Ginosa h 17,30

07/01 Teatro Alcanices, Ginosa h 17,30

INGRESSO GRATUITO

Correlati