Si terrà domani, martedì 20 dicembre, alle ore 9.30, presso la sede di Confindustria Bari e BAT, in via Amendola 172/R, la presentazione dell’Accademia della Meccanica, progetto di formazione professionale sviluppato da Confindustria Bari – BAT (Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica), in partnership con IFOA e Federazione Generation Italy ETS.

Sempre più spesso l’industria meccanica ha difficoltà nel reperire le figure professionali per crescere. Confindustria Bari e BAT (Sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica), IFOA e Fondazione Generation Italy ET avvieranno l’Accademia della Meccanica, primo progetto di corsi gratuiti IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) integrato al contratto di Apprendistato di 1° livello. L’Accademia della Meccanica nasce, infatti, per formare nuovi Tecnici operatori macchina CNC e Manutentori meccanici da inserire nelle aziende delle province di Bari e BAT.

Il Comune di Bari parteciperà come promotore delle politiche attive del lavoro nell’Area Metropolitana di Bari attraverso il suo Job Centre, PortaFuturo Bari, punto di riferimento essenziale sul territorio nelle azioni di ricerca del lavoro, sviluppo di competenze, recruiting, profiling, matching tra candidati e aziende.

Alla presentazione interverranno il vicesindaco e assessore alle Politiche attive del Lavoro Eugenio Di Sciascio, il presidente della sezione Meccanica di Confindustria Bari Cesare de Palma, la responsabile di PortaFuturo Bari Mina Bonante, il direttore generale IFOA Umberto Lonardoni, l’amministratore delegato di Generation Italy Oscar Pasquali, l’amministratore di Lara Industry Marco Lacedra e il presidente di Tecnor Macchine spa Carlo Barani.

L’evento è organizzato da Comune di Bari, PortaFuturo Bari, Confindustria Bari e BAT (sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica), Fondazione Generation Italy ETS, Lara Industry, Tecnor Macchine, IFOA.

