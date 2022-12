Condividi subito la notizia

I Carabinieri del N.O.R. – Sezione Operativa e Radiomobile, hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo, nel quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due soggetti molfettesi. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), i reati contestati ai due soggetti, riguarderebbero scippi di collane in oro, e successivo riciclaggio della refurtiva.

I fatti risalgono al periodo che va tra fine agosto e settembre di quest’anno quando i due soggetti, in diverse occasioni, si sarebbero resi responsabili di furto con strappo ai danni di un ragazzo molfettese, ed in altra occasione ai danni di una donna del luogo. Entrambi, inoltre, avrebbero venduto oggetti in oro, proventi di altri reati, presso dei compro oro della zona. La successiva ricostruzione dei fatti e la completa identificazione dei soggetti in questione da parte dei militari della Sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Molfetta, sotto la direzione dell’A.G. di Trani, ha portato all’emissione di un ordine di esecuzione di misura cautelare nei confronti degli indagati, che dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Trani a disposizione dell’A.G..

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare odierna, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

