“Il tetto al prezzo del gas e’ una grandissima conquista per l’Italia, frutto di un lungo e duro lavoro del governo Meloni che e’ stato determinante per la riuscita dell’accordo. Questo risultato testimonia infatti l’influenza dell’esecutivo in Europa, smentendo cosi’ tutti i gufi che ci vogliono isolati e ininfluenti a livello internazionale”. Lo ha detto Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo della commissione Ambiente alla Camera. “Il price cap e’ un aiuto importantissimo per famiglie e imprese che hanno dovuto far fronte a questa crisi energetica: ora finalmente l’Europa riconosce la bonta’ delle nostre idee e si fa carico di questa emergenza”.

