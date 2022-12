Condividi subito la notizia

Mercoledì prossimo 21 dicembre alle 10.30 il Questore di Matera Eliseo Nicolìterrà in Questura – Sala Palatucci un incontro con i giornalisti per illustrare i risultati dell’attività svolta dalla Polizia di Stato a Matera e in provincia nel corso dell’anno che volge al termine. Il Questore Nicolì rivolgerà inoltre un saluto di congedo poiché dal 1° gennaio lascerà il servizio per pensionamento.

