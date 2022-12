Condividi subito la notizia

Un turbinio di emozioni ha caratterizzato la festa natalizia …sotto i colori dell’ITALIA , ieri sera, a

Policoro, in Piazza Heraclea, grazie all’impegno delle due scuole: IC2 “ Giovanni Paolo II” e IIS

Pitagora, entrambe gestite magistralmente dalla D.S. , la prof. Maria Carmela Stigliano.

Tutto è iniziato dall’alzabandiera del tricolore eseguito dal presidente d‘istituto : avv. Nicola

Stigliano, accompagnato dall’inno italiano musicato dall’orchestra dell’IC2 e cantato a gran voce

dalle autorità civili e militari.

In prima fila: il Questore della città di Matera, Eliseo Nicolì, il vicequestore Roberto Cirelli, il

Capitano dei Carabinieri Roberto Rampino, il Comandante della Guardia di Finanza Ludovico

Carossia e l’Ispettore dei Vigili del Fuoco Antonio Savoia.

A rappresentare la città di Policoro direttamente il sindaco avv. Enrico Bianco, e c’erano a seguire

tutti i sindaci del comprensorio: Valsinni, S.Giorgio L. , Tursi, Rotondella, Nova Siri.

Per la Provincia di Matera , il massimo esponente, il Presidente , Piero Marrese e per i sindaci

della Basilicata, il presidente dell’ANCI , Andrea Bernardo.

Presenti i dirigenti scolastici invitati.

Tante le performance e le esibizioni degli istituti scolastici organizzatori a partire dalla scuola

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado colorate di verde, bianco e rosso.

Presentate dal palco con professionalità dai prof. : Angela Mele(IC2) , Olga Colletta e Nicola

Pascucci ( IIS Pitagora) .

Hanno preso parte all’evento 26 associazioni che hanno riempito di valori sociali e solidali i portici

della città di Ercole , che ringraziamo per la loro preziosa partecipazione.

Emozionante e significativo l’intervento dell’attore ETTORE BASSI che ha letto un estratto del

romanzo “Mercante di Luce” di Vecchioni , sull’importanza dell’inclusione.

Sul palco il ringraziamento per la raccolta fondi TELETHON , da parte della resp. regionale Eliana

Clingo,

E a conclusione della serata, una bella spaghettata con i partecipanti della manifestazione e i tanti

policoresi.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso bello e importante questo evento che anticipa il

Santo Natale, festività di gioia e di letizia.



Policoro, 17/12/2022

DIRIGENTE SCOLASTICO IC2/ IIS-PITAGORA

Prof.ssa Maria Carmela Stigliano

