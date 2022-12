Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Dopo due festività di fine anno, segnate da una terribile pandemia, finalmente quest’anno, ritorna la normalità e il sereno. Pisticci questi giorni, si accende di Natale, per tenere sempre viva la tradizione attraverso quella particolare atmosfera che si respira in ogni via e vicoletto e ci affascina con straordinarie suggestioni. Da qualche sera sono state accese le luminarie cittadine, non solo a Pisticci centro, ma anche a Marconia, al quartiere residenziale, a Tinchi, Centro Agricolo e Casinello. Luminarie a cura dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Domenico Albano, parecchio apprezzate e forse anche tra le più indovinate degli ultimi anni, con gli alberi virtuali al centro di P.za Umberto I° e Piazza Elettra a Marconia, che ormai hanno sostituito quelli tradizionali di abete degli anni prima della pandemia. Ma non solo gli alberi, simboli principali della Natalità, ma anche altri motivi ornamentali illuminanti lungo i trecento metri del “salotto di Pisticci” il corso Margherita, fino a Piazza San Rocco, passando da piazza Sant’Antonio Abate. Non da meno l’illuminazione natalizia di Marconia che interessa non solo la principale piazza Elettra e gli archi laterali, ma anche altre vie del centro cittadino. A tutto questo, si aggiunge l’impegno, come è già avvenuto per le scorse edizioni, di altre associazioni locali e soprattutto dei commercianti di Pisticci e Marconia di addobbare a festa, a proprie spese, le facciate e le vetrine dei propri negozi. Per quel che concerne il cartellone natalizio messo a punto dal Comune, unitamente e con la collaborazione di altre associazioni locali, senza dubbio si presenta molto ricco. Praticamente per tutto il resto del mese di dicembre e fino alla festa della Befana, quasi ogni giorno si susseguono eventi di ogni genere: mercatini, mostre, concerti, presepi, anche viventi, e spettacoli vari. In particolare ricordiamo la quarta edizione del Presepe Vivente organizzato da Enotria Felix del Presidente Pietro Calandriello e dall’Associazione Centro Studi Gymnasium. in programma a Pisticci nei giorni 23, 26 e 30 dicembre ed a Marconia il 6 gennaio 2023, con l’evento dell’arrivo dei Re Magi. Un percorso di gastronomia, arte, cultura, musica e solidarietà, tutto da gustare. A Marconia invece, “ Natale sotto la torre” , una speciale serata degli hobbisti in piazza Elettra, in programma il 23 dicembre con l’esposizione di prodotti tipici del territorio e degustazione in collaborazione con l’Istituto Alberghiero e Dolfin. L’evento si ripeterà il 26 dicembre e il 30 dicembre. In Terravecchia – Osannale, inoltre, si potrà ammirare il grande presepe artistico a cura dell’Associazione Arte , Cultura e Tradizione, una straordinaria opera dei rinomati artisti locali Anna Maria Pagliei e Felterino Onorati. Spazio inoltre al Concerto Piano Solo Cineteatro L.Visconti il 22 dicembre a Marconia, al Concerto Coro Gospel il 27 Dicembre alla Parrocchia di S.Giuseppe Lavoratore allo Scalo, ( si è già esibito in Chiesa Madre il 17 dicembre), quello del 30 dicembre il “Concerto di Natale” della Associazione Musicale Città di Pisticci, l’altro per flauto, voce e pianoforte del Trio Cameristico, del 1 gennaio a Santa Maria del Casale e l’altro del 5 gennaio con Domenico Masiello in Concerto a Tinchi. E’ in corso fino al 30 dicembre, la Collettiva d’Arte a cura della Cecam e la presentazione del libro di Marika Iannuzziello “ Il Vangelo secondo Matteo e la Ricotta” a cura dell’Associazione Culturale Art Factory DolFin, il 17 dicembre a San Giovanni Bosco a Marconia. Sempre a cura della Art Factor Il 21 dicembre Babbo Natale porta i regali ai bambini . Dulcis in fundo, la Festa del Panettone il 29 dicembre, a cura della Pro Loco di Marconia del Presidente Lino Malvasi. Insomma, un Natale ricco di iniziative e tutto da vivere nel nostro territorio, da sempre, culla di tradizioni legate alla nascita di Gesù, che non muoiono mai. E che mai vogliono perdere il legame della memoria.

