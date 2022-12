Condividi subito la notizia

CHI E’ MADLOCO?

MadLoco (Pietro Forastiero, classe 1999) è un cantautore, produttore, rapper e dj emergente lucano.

La sua carriera musicale è cominciata nel 2014 come dj e produttore di basi musicali, basandosi principalmente sui generi Edm, e suonando in eventi/festival in giro per la Basilicata.

Negli anni successivi ha variato il suo stile musicale, arrivando a cantare e a comporre su molti generi quali pop/rap/trap/house con tutti i loro sottogeneri, creando qualcosa di fresco e innovativo, e portando avanti il suo ideale di musica nell’ambiente della scena musicale italiana.

PRIME PUBBLICAZIONI

2017

Le sue prime pubblicazioni come rapper sono state “Anubi” e “Sei Perfetta (Ft. Inay)” nel 2017, riscontrando un ottimo successo tra il pubblico che si era creato.

2018

Le sue seguenti uscite discografiche sono state “Fuori Pista”, “Segnale Di Fumo” e “Un Caffè” nel 2018.

PUBBLICAZIONE DEL PRIMO ALBUM “ Il Mio Ego ”

Nel 2021 ha pubblicato il suo album musicale “Il Mio Ego,” distribuito con la bonus track “Tutto Quello Che Ho”, con l’intenzione di raggiungere un’altissima qualità e varietà di genere per quanto riguarda l’intero progetto, ma soprattutto puntando a rendere il suo contenuto unico, raggiungendo più di 350mila stream su Spotify.

MadLoco ft. Max il Nano – Cap’ e Cor’

Nel 2022 a Marzo ha pubbicato il brano in collaborazione con Max Il Nano intitolato “ Cap’ e Cor’ “, un brano rap/old school con la quale ha raggiunto 240mila stream su Spotify e più di 70mila visualizzazioni su Youtube.

MadLoco ft. Ntò – BILLY THE KID

La Sua ultima uscita discografica riguarda “ BILLY THE KID ”, un brano Country/Rap in collaborazione con Ntò (storico rapper napoletano), nella quale il testo è tratto da una storia vera, in cui MadLoco rappresenta la parte del cowboy (Billy The Kid), ed Ntò rappresenta invece la sua nemesi, lo sceriffo (Pat Garrett).

Il brano ha recentemente superato i 150mila ascolti su Spotify in attesa dell’uscita del video ufficiale in 3d su Youtube che avverrà a breve.

