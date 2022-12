Condividi subito la notizia

Dopo il primo appuntamento a Cursi, fino al 21 dicembre prosegue a Cutrofiano, Campi Salentina, Lecce e nella città spagnola di Valencia il ricco programma di visite guidate, ciclopasseggiate, workshop, laboratori, degustazioni, proiezioni diMash UP – il Museo si fa Bottega. Il progetto, organizzato da 34° Fuso in sinergia con Confartigianato Lecce e Cosa vedere Srl e in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione, intende valorizzare tra i pubblici più giovani, le vie dell’artigianato salentino attraverso un linguaggio fresco e vivace e strumenti innovativi di promozione. Sabato 17 dicembre la seconda tappa approderà, quindi, nel Museo della Ceramica a Cutrofiano che raccoglie e custodisce una ricca collezione di ceramiche e terrecotte tradizionali prodotte dai vasai cutrofianesi. Dalle 10 alle 12,mentre le bambine e i bambini dai 3 ai 10 anni saranno impegnati in attività e giochi all’interno, all’esterno si terrà una passeggiata guidata (anche in LIS) verso le botteghe storiche e quelle ancora attive. Il tornio, l’argilla, gli strumenti necessari e le fasi di lavorazione per la produzione della ceramica saranno raccontati per far comprendere il mestiere del ceramista. Nel pomeriggio invece sono previsti dalle 15 alle 17 il Laboratorio per ragazzi dai 12 anni in su Ceramica POP UP, dalle 17 alle 19:30 il Laboratorio di argilla con il maestro Salvino De Donatis e dalle 17 alle 19 il workshop Tavole imbandite, scambio di usi e idee per abbellire le tavole e accogliere nelle case gli ospiti durante le feste natalizie.

Domenica 18 dicembre terzo appuntamento a La Fabbrica – Museo delle Tabacchine di Campi Salentina. Dalle 10 alle 13 si parte con le visite guidate all’interno del Museo che apre le sue porte ai visitatori, accolti in una calda atmosfera natalizia con caldarroste e degustazione di vini e cioccolata calda. Dalle 15 alle 16:30 “Letture al Focolare”, laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni. Dalle 16:30 alle 18:00 spazio a un visita con la presentazione del progetto “I luoghi della Memoria”. L’archivio delle Tabacchine è un unicum, un patrimonio, con valore artistico, storico, culturale e anche affettivo per chi lo possiede, dove si intreccia la memoria storica del luogo, ex Fabbrica del tabacco, caratterizzato da una proto-architettura industriale e l’Archivio storico, testimonianza del lavoro delle tabacchine (circa 15 metri lineari di carte in corso di dichiarazione di interesse storico). Dalle 18:30 alle 20:30 infine la proiezione di documentario “Arse Vite” di Christian Manno e Alberto Giammaruco, documentario che ha cercato di scavare, con tutta la discrezione possibile, nella memoria dei protagonisti e dei testimoni di una terribile tragedia (la morte di sei tabacchine nel 1960), per rendere un servizio alla memoria di un’intera comunità ancora molto scossa da questo evento tragico.

Mercoledì 21 dicembre doppio appuntamento finale di Mash UP al Museo della cartapesta nel Castello Carlo V di Lecce, dove si ripercorrerà la storia della cartapesta leccese, e a Valencia in Spagna in occasione della manifestazione tesa a promuovere la Via della Seta Europea nell’ambito del progetto europeo Silknow.

