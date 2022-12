Condividi subito la notizia

Report dati tamponi processati settimana 09 – 15 dicembre 2022

PARAMETRO

Report

settimana

25 novembre –

01 dicembre

Report

settimana

02 – 08

dicembre

Report

settimana

09 – 15

dicembre

Nuovi positivi 867 1.046 966

Tamponi processati 4.070 4.342 4.362

Tasso di positività 21,30% 24,09% 22,15%

Incidenza su 100.000 abitanti 160,56 193,70 178,89

Nuovi positivi da tampone molecolare 66 74 46

Tamponi molecolari processati 569 538 481

Nuovi positivi da test rapidi 801 972 920

Test rapidi effettuati 3.501 3.804 3.881

Nuovi positivi residenti in Regione

(rapidi + molecolari) 842 1006 925

Residenti provincia di Potenza 601 719 612

Residenti provincia di Matera 241 287 313

Guariti 380 371 416

Decessi totali1

2 5 4

Casi Attuali residenti2

5.402 6.035 6.550

Positivi residenti in isolamento

domiciliare 5.337 6.000 6.508

Deceduti residenti 959 964 967

Guariti residenti 183.086 183.454 183.861

Tasso di occupazione Posti letto Area

Medica 8% 10% 12%

Tasso di occupazione posti letto Terapia

Intensiva 1% 1% 0%

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 in data 15.12.2022 N. 42

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Medicina d’Urgenza n. 1

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 24

Pneumologia (S.I.) n. 2

Medicina Interna Covid (U.T.I.C.) n. 2

Terapia Intensiva n. 0

Potenza, 15 dicembre 2022

Task Force Regione Basilicata

1

Nella settimana in esame si sono verificati n. 3 decessi in soggetti residenti e n. 1 decesso in soggetto residente in

Calabria e domiciliato in Basilicata. L’età media dei 4 soggetti deceduti (n. 3 di sesso femminile e n. 1 di sesso maschile) è di

81 anni. Tutti i soggetti deceduti erano affetti da comorbilità;

2

Si comunica che è in corso di revisione, sulla piattaforma COVID-19 della Regione Basilicata, il dato relativo ai “Casi

attuali residenti”.

