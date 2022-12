Condividi subito la notizia

Lunedì 19 Dicembre 2022 alle 18, nella sala conferenze del Polo Bibliotecario di Potenza, si

terrà l’ultimo incontro della Rassegna Parola Mia.

All’appuntamento interverranno, per i saluti istituzionali:

Vito Bardi: Presidente della Regione Basilicata

Mario Guarente: sindaco della Città di Potenza.

Nel corso dell’incontro, insieme a Oscar Iarussi e Massimo Brancati, rispettivamente direttore e

caposervizio della redazione lucana de La Gazzetta del Mezzogiorno, si dibatterà attorno a due

parole: LUCANI: con lo scrittore Gaetano Cappelli e GLOCAL: con la giornalista Cinzia

Grenci.

Un traguardo importante per il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno che ha appena

compiuto 135 anni e che, per l’occasione, ha organizzato una serie di incontri e mostre nelle

diverse città di Puglia e Basilicata in cui lo storico giornale del Sud esce dal primo Novembre

La rassegna dal titolo Parola Mia ruota attorno ad alcune parole chiavi: Memoria, Lavoro,

Futuro, Squadra, Bari, Viaggio, Mare, Fantasia, Gazzetta, Meridione, Clima, Cibo, Visione,

Lucani e Glocal.

Scrittori, giornalisti e personaggi del mondo del cinema e del teatro affrontano i diversi temi da

loro scelti per interrogarsi ed incontrarsi con i lettori.

Potenza, 16 Dicembre 2022

