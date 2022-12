Condividi subito la notizia

Ultimo weekend prenatalizio intenso di appuntamenti per la rassegna del Comune, Natale a Lecce, che, nella giornata di sabato 17 dicembre, prevede in mattinata alle Officine Cantelmo I Mercatini delle Cantelmo, dalle 10 alle 21 e, dalle 10.30 alle 13, Music Market al Mercato di Settelacquare a cura di Lobello Records con Giabadj Giovanni B e Krissell sulle note di salsa, bachata e merengue, mentre sempre alle 10 alla Villa Comunale si accende l’Albero di Natale d’Artista e dei bambini, addobbato con le decorazioni dei bambini che hanno preso parte ai laboratori di “riciclo emozionale” alla biblioteca l’Acchiappalibri con l’artista Valentina D’Andrea.

Nel pomeriggio, Lecce Christmas Buskers, a cura di Gessetti e Straccetti, con giocolieri, trampolieri, acrobati, equilibristi e fuocolieri che si muoveranno per le vie del centro dalle 18 alle 22.

In serata, infine, a Nasca Il Teatro (ingresso gratuito), in via Siracusa, la seconda delle due repliche di “Oggi Sposi”, lo spettacolo con Ippolito Chiarello, e al Teatro Apollo (ingresso a pagamento), per la stagione di prosa del Comune di Lecce con il Teatro Pubblico Pugliese, il secondo appuntamento prevede la pièce “A che servono questi quattrini” con Nello Mascia, Valerio santoro e Luciano Saltarelli per la regia di Armando Curcio.

Proseguono il mercatino Che tipico Natale in piazza Sant’Oronzo, la fiera di Santa Lucia ai Teatini, il mercatino dei doni in Piazza Mazzini, dove è allestita anche la giostra meravigliosa, il presepe artistico in Piazza Duomo, le visite guidate alle Mura Urbiche e al Parco archeologico di Rudiae.

Per la programmazione completa e le info dettagliate della rassegna Natale a Lecce: www.lecceinscena.it.

