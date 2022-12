Condividi subito la notizia

16/12/2022

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Melissano (LE). I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 19 dicembre 2022 in via Venezia (nel tratto compreso tra il civico 5 e il civico 13) nell’abitato di Melissano (LE).

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:30 con ripristino alle ore 16:30.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

