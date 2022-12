Condividi subito la notizia

Lunedì 19 dicembre, alle ore 10, nella sala consiliare di Palazzo di Città, saranno presentati alla cittadinanza i dati della Relazione sociale 2021, predisposta dagli uffici comunali dell’assessorato al Welfare.

Contestualmente sarà presentato il nuovo Piano sociale di zona (PSZ) per il triennio 2022-2024.

Sarà l’occasione per conoscere il resoconto del lavoro e dei servizi erogati nell’annualità 2021 misurando, tra gli altri aspetti, il coinvolgimento dei cittadini assistiti e presi in carico dal sistema del Welfare attuato dal Comune di Bari in rete con gli altri soggetti del territorio, tra cui la ASL, i sindacati e la Lega Cooperative.

All’incontro interverranno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico e la dirigente del settore Osservatorio per l’inclusione sociale e contrasto alla povertà Maria Cristina di Pierro, alla presenza degli operatori sociali, dei rappresentati dei sindacati e delle associazioni di categoria, dell’Asl, del Ministero della Giustizia, dei consorzi e del mondo della scuola.

