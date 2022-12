Condividi subito la notizia

Si terrà domani pomeriggio a partire dalle 16 la seconda giornata di consultazione pubblica sul Piano Urbanistico Generale avviata dall’amministrazione comunale.

Il secondo incontro, “La Città Capoluogo”, si terrà sabato 17 dicembre dalle 16 alla Camera di Commercio di Lecce e sarà dedicato alla dimensione metropolitana di Lecce, città nella quale ogni giorno giungono 48mila pendolari, che ospita insediamenti, attività e servizi di valenza sovralocale – la zona industriale, il campus universitario con 18mila iscritti, l’ospedale, lo stadio, la casa circondariale, oltre a diversi aggregati terziari e commerciali –, un “sistema” del quale il Pug può aumentare l’accessibilità, in connessione con i Comuni contermini, nel quale accogliere nuove centralità – un’area grandi eventi, spazi per fiere – e del quale accrescere la sostenibilità ambientale.

L’incontro pubblico sarà introdotto dalla relazione del professor Federico Zanfi, responsabile e coordinatore scientifico del Gruppo di lavoro del DAStU – Politecnico di Milano che affianca l’ufficio di Piano. Oltre al sindaco Carlo Salvemini e all’amministrazione comunale saranno presenti il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, l’assessora regionale all’Urbanistica Anna Grazia Maraschio, la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, il rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice.

Il percorso di consultazione pubblica impegnerà per tre mesi cittadini, imprese, organizzazioni, enti e istituzioni al fianco del Comune nel confronto sui temi strategici sui quali disegnare il futuro della città attraverso le scelte urbanistiche che saranno effettuate con il Pug. Sul sito www.puglecce.it è possibile consultare il calendario degli appuntamenti, prenotarsi per intervenire nelle giornate di consultazione pubblica, inserire in ogni momento proposte e osservazioni, ma anche il racconto della propria esperienza dei luoghi e dei quartieri, immagini, ricordi e memorie a cui dare valore, ogni informazione utile per essere parte attiva nel Piano Urbanistico Generale della città.

