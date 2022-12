Condividi subito la notizia

Tantissimi gli appuntamenti in questo fine settimana e per tutto il periodo natalizio fino al 6

gennaio 2023…

Grottaglie si prepara a vivere un fine settimana pieno di emozioni, grazie ai tanti eventi presenti nel

cartellone natalizio della “Città delle Ceramiche”.

Senza dimenticare la rinomata “Mostra del Presepe”, nelle sale del trecentesco Castello Episcopio,

fruibile fino al 6 gennaio 2023. Grazie all’arte ed alla maestria dei ceramisti provenienti da tutta

Italia, dallo scorso 7 dicembre tantissimi appassionati possono ammirare le straordinarie opere in

ceramica di questa 43^ edizione. Restando così ammaliati nelle oltre 50 botteghe figuline, situate

all’interno dello splendido Quartiere delle Ceramiche.



Ma come riporta il ricco programma di Natale, ogni giorno non mancano eventi da non perdere.

Partiamo da venerdì 16 dicembre con “Natale in Arte, Musica e Parole: presentazione del libro

‘Non hai mai saputo cantare’ (Carmine Fanigliulo)”, che si terrà in Via Delle Torri, dalle ore

18.30, a cura del Caffè Letterario Casa Merini. Un’ora prima, quindi dalle 17.30, ecco “Pro Xmas

Cinema: focus sulle Canzoni Tipiche Natalizie”, presso la sede Pro Loco Grottaglie

(L’Acchiatura), dalle ore 17.30.

Arriviamo così al weekend, con gli eventi di sabato 17 dicembre.

Dalle ore 17:30:

Aspettando il Natale, lettura natalizia al Castello e Visita Guidata

al Castello Episcopio,

a cura del Museo della Ceramica.

Dalle ore 18.30:

al Castello Episcopio, a cura del Museo della Ceramica. Dalle ore 18.30: Musica tra i vicoli natalizi

itinerante nel Centro Storico,

a cura della Banda Città di Grottaglie

Natale a Grottaglie, Creatività Donna… nelle Nchiosce. Gastronomia Natalizia, Artigianato

Femminile, Ceramica e Pittura

nel Centro Storico,

a cura del Soroptimist International Club Grottaglie

Femminile, Ceramica e Pittura nel Centro Storico, a cura del Soroptimist International Club Grottaglie Laboratori per Bambini (Manipolazione con materiali di riciclo)

nel Centro Storico,

a cura di Donne Creative per una Società Civile

nel Centro Storico, a cura di Donne Creative per una Società Civile Esibizioni e Spettacoli di Acrobatica Aerea e Arti Circensi Itineranti

nel Centro Storico,

a cura della Dedalo Asd

nel Centro Storico, a cura della Dedalo Asd Attrattiva per bambini, zucchero filato, mascotte

in Via Campitelli,

dal 7/12 tutti i sabati e le domeniche a cura di New House Grottaglie

in Via Campitelli, dal 7/12 tutti i sabati e le domeniche a cura di New House Grottaglie Degustazione di Pettole Natalizie

alla Scalinata Pinnino,

a cura dell’Associazione Auser Grottaglie

Dalle 18.30 alle 21.00:

Caro Babbo Natale, eventi per bambini, elfi

in Via Alfieri

a cura delle Attività commerciali Banadolos, Bordernline concept-store, Mettimi già

Dalle ore 19:00:

Degustazione di pettole e vino primitivo

in Via L. da Vinci,

a cura del Ristorante Kalahary Grottaglie

in Via L. da Vinci, a cura del Ristorante Kalahary Grottaglie Terza Rassegna Organisitica Grottagliese, Concerto di Natale Adriano Dallapè (Italia)

nella Chiesa Collegiata Maria SS.ma Annunziata

a cura della Pluriassociazione San Francesco De Geronimo e Parrocchia Collegiata Maria SS.ma

Annunziata.

Appuntamenti imperdibili anche per domenica 18 dicembre.

Dalle ore 18:00:

Natal’è – Festeggiamo insieme

in Via Marconi

a cura delle attività di Via Marconi

Dalle ore 18.30:

Attrattiva per bambini, zucchero filato, mascotte

Via Campitelli,

Dal 7/12/2022 tutti i sabati e le domeniche a cura di New House Grottaglie

Dalle ore 20.00:

The Storytellers in Christmasland (Viaggio nella Terra del Natale)

Via Risorgimento,

a cura di Arco Wine Bar.

Fino al 6 gennaio 2023, luci e colori avvolgeranno la “Città delle Ceramiche” con concerti,

animazioni per bambini, eventi, musica ed una grande festa di Capodanno in Piazza Regina

Margherita la sera del 31 dicembre.

