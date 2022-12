Condividi subito la notizia

Il Consiglio Comunale di Pisticci si è svolto in seduta straordinaria in 1° convocazione alle ore 15,00 del giorno 15 dicembre 2022 (giovedì), presso la Sala Consiliare di Marconia “Avv Antonio D’Angella” e ha trattato i seguenti argomenti: 1.Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, d.lgs.19.08.2016, n.175, come modificato dal D.lgs.16.06.2017, n.100. Approvazione. 2. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 3, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000) 3. SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 3, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000) 4. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024: Ratifica della delibera di GC n. 170 del 30/10/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 5. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024: Ratifica della delibera di GC n. 186 del 29/11/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 6. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024: Ratifica della delibera di GC n. 187 del 29/11/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 7.Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c.1, lett.a), D.Lgs. 267/2000 – G.A. – Sentenza n. 124/2022 del 22.03.2022 Giudice di Pace di Pisticci. 8. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c.1, lett.a), D.Lgs. 267/2000 – T.M. – Sentenza n. 702/2021 del 03.11.2021 Tribunale di Matera. 9. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c.1, lett.a), D.Lgs. 267/2000 – V.N. e V. V. – Sentenza n. 435/2022 depositata in data 31.05.2022 TAR per la Basilicata. 10. Approvazione schema Atto di Transazione e riconoscimento debito fuori bilancio – D. T. (già P. D. S.p.A) – Sentenza n. 36/2022 del 18.01.2022 Corte di Appello di Potenza. 11. Approvazione schema Atto di Transazione e riconoscimento debito fuori bilancio B. B. SpA (già B. F. SpA) ex art. 194, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000. 12. Candidatura del “Rione Dirupo” a Patrimonio Mondiale dell’Umanità – Atto d’indirizzo. 13. Proposta di legge di iniziativa dei Consigli Comunali ai sensi dell’art. 39 e seguenti del vigente Statuto della Regione Basilicata avente oggetto: “Istituzione centro Internazionale di Dialettologia”. – Provvedimenti. 14. Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività al dettaglio su aree pubbliche: Approvazione modifiche. 15. Dimissioni Assessore Comunale.-Comunicazione del Sindaco al Consiglio. 16. Mozione consiliare nota prot. n. 34777 del 22/11/2022 presentata dal Consigliere Calandriello Carmine +3. 17. Interrogazione a risposta orale nota prot. n. 35381 del 25/11/2022 presentata dal Consigliere Vito Anio Di Trani +3. 18. Interrogazione a risposta orale nota prot. n. 36892 del 09/12/2022 presentata dal Consigliere Verri Viviana. 19. Interrogazione a risposta orale nota prot. n. 36915 del 10/12/2022 presentata dal Consigliere Miolla + 3. 20. Interrogazione a risposta orale nota prot. n. 36916 del 10/12/2022 presentata dal Consigliere Miolla + 3. 21. Interrogazione a risposta orale nota prot. n. 36917 del 10/12/2022 presentata dal Consigliere Miolla + 3. 22. TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 3, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000)

I lavori del Consiglio sono stati trasmessi in diretta radiofonica su City Radio, sulla app e sulle pagine Facebook dell’emittente. E per gli amanti della TV in diretta sul canale 14 del digitale terrestre, cliccando il tasto su del tuo telecomando e poi livestreaming e sul logo Radio Laser TV, oppure scaricando l’app di Radio Laser e di City Radio

Qui sotto il video integrale.

