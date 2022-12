Condividi subito la notizia

“La lista Ugl Metalmeccanici si presenta alle Fonderie di Torbole, per le elezioni della rappresentanza dei lavoratori, riscuotendo grande risultato che ha permesso di eleggere 2 RSU: il sig. Scalari Stefano e Daniele Calcaterra il quale quest’ultimo, è stato riconfermato sia Rsu che Rls, ed è risultato anche il più votato. Alla lista Ugl è stato accordando il 33,5% dei voti, raddoppiando rispetto alla tornata precedente la Rappresentanza Sindacale permettendo così al nostro sindacato di attestarsi primo in azienda. Il responso elettorale ha così stabilito: aggiudicati 2 RSU all’Ugl, 2 alla FIM e 2 alla FIOM mentre per i rappresentanti eletti per la sicurezza, assegnati uno per organizzazione, UglM, Fim e Fiom”.

La Segreteria Nazionale Ugl Metalmeccanici esprime soddisfazione per il risultato conseguito e si congratula con il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Brescia, Guerrino Abeni che quotidianamente con il suo impegno consente di rafforzare la nostra rappresentanza sindacale sul territorio. Il tutto viene svolto dal gruppo con abnegazione grazie anche all’incisività del nostro dirigente, affermato, Daniele Calcaterra che ricopre anche la carica di coordinatore. La Segreteria Nazionale Ugl Metalmeccanici si unisce al Segretario Provinciale Abeni e ringrazia i membri della commissione elettorale e tutti i lavoratori che con il loro voto hanno permesso alla nostra organizzazione sindacale di rappresentarli per i prossimi tre anni. Una gratitudine a tutti i candidati e soprattutto un augurio di buon lavoro agli eletti che dovranno rappresentare i lavoratori della Fonderie di Torbole”.

Roma, 16 dicembre 2022.

