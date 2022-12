Condividi subito la notizia

Si terrà domani, venerdì 16 dicembre, alle ore 11.30, alla presenza del presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti e di Anna Vella, dirigente del settore Pianificazione del territorio e P.G., la consegna alla cooperativa sociale Nuovi sentieri (capofila), del suolo in prossimità di via Mimmo Conenna sul quale sarà realizzato il progetto “Agorà Sant’Anna”, finanziato per 31.000 euro nell’ambito della misura Rigenerazioni creative, promossa dal Comune di Bari a valere su fondi del POC Metro 2014/2020.

Il progetto, sviluppato da Nuovi sentieri in collaborazione con la Fondazione EPASS, che gestisce un centro diurno per minori fragili a pochi passi dall’area oggetto d’intervento, prevede la manutenzione e l’attrezzatura di un’ampia area (circa 4.800 mq) in cui sorgono giovani esemplari di ulivo e la creazione di orti e giardini la cui manutenzione sarà a cura dei ragazzi che seguono un percorso di inserimento con la cooperativa, degli ospiti del Centro EPASS e dei residenti del quartiere.

Nell’area verde ci sarà spazio anche per la sperimentazione, tramite la coltivazione di vari esemplari di piante ed essenze che saranno impiegate per usi officinali in collaborazione con enti di ricerca locali. Infine, tra le aree verdi saranno installati elementi di arredo urbano che renderanno l’area maggiormente fruibile per i residenti del quartiere.

Rigenerazioni Creative è un’iniziativa del Comune di Bari finanziata attraverso il Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020 (azione I.3.1 – Progetto POC_BA_I.3.1.e – CUP 92I19000010001), finalizzata al coinvolgimento dei cittadini in percorsi di rigenerazione di aree pubbliche urbane in linea con i principi di inclusività e partecipazione.

In particolare la linea di intervento A supporta la rifunzionalizzazione di aree pubbliche attualmente in stato di abbandono, da recuperare e rivitalizzare attraverso interventi di giardinaggio condiviso, arte pubblica, animazione e da affidare tramite un accordo di collaborazione ai sensi del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”.

