Roma, 15 dicembre 2022 – L’Agenzia del Demanio pubblica l’ultima tranche 2022 dei bandi pubblici per affidare in concessione/locazione di valorizzazione immobili del patrimonio dello Stato non più utilizzati, scelti per essere avviati a nuovi usi economici connessi ad attività sociali, culturali, di tutela ambientale, turismo lento e mobilità dolce. Attraverso procedure pubbliche l’Agenzia affida i beni a soggetti in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione, sottraendoli al degrado e assicurandone la fruizione pubblica. Gli immobili sono distribuiti su scala nazionale e rappresentano un ventaglio variegato di tipologie del patrimonio immobiliare pubblico di valore storico e identitario, e sono strettamente legati ai contesti paesaggistici e urbani, al tessuto socio culturale e alle comunità locali di riferimento.

Dopo la pubblicazione della prima tranche di bandi dello scorso luglio, gli edifici messi in gara oggi sono in totale 16, di cui 2 da affidare in Concessione in Uso Gratuito e 14 da affidare in Concessione/Locazione di Valorizzazione fino ad un massimo di 50 anni. I bandi sono pubblicati nella sezione Gare e Aste del sito www.agenziademanio.it e chi intende partecipare ha tempo fino alle ore 12.00 del 15 Maggio 2023 per presentare l’offerta. Oltre al bando sono disponibili la Guida ai bandi di concessione/locazione di valorizzazione, la Guida al PEF, la Guida ai bandi di concessione/locazione in Uso Gratuito e le Schede dei beni in concessione/locazione di valorizzazione e in Uso Gratuito.

Di seguito i 14 beni in concessione/locazione di valorizzazione:

ü in Abruzzo la ex Caserma De Amicis a Sulmona (AQ)

ü in Basilicata l’ex Casa cantoniera a Irsina (MT) e l’ex Casello ferroviario a Montescaglioso (MT)

ü nel Lazio la ex Casa cantoniera ‘Il Colle’ a Terracina (LT)

ü in Lombardia l’ex Poligono di tiro a segno a Piazza Brembana (BG) e una porzione di un ex deposito militare a Pizzighettone (CR)

ü in Piemonte l’ex Panificio militare a Casale Monferrato (AL) e l’ex Casa del Fascio a Vinzaglio (NO)

ü in Sardegna il Faro di Capo Comino a Siniscola (NU)

ü in Sicilia l’ex Istituto di geofisica mineraria e la Real Casa dei Matti a Palermo e l’ex Convento di San Vito ad Agrigento

ü in Toscana la Torre di Calafuria a Livorno e Villa Carducci Pandolfini a Firenze

Di seguito i 2 beni in concessione/locazione in Uso Gratuito:

ü in Calabria l’ex case popolari a Limbadi (VV)

ü in Umbria l’ex Teatro sociale di Amelia (TR)

In questi giorni inoltre le Commissioni di gara dell’Agenzia stanno lavorato per definire le prime aggiudicazioni tra gli immobili andati a bando lo scorso luglio: dalle prima sedute pubbliche è emerso che ci sono 2 offerte per il Teatro Rossi a Pisa, 1 offerta per Forte Pozzarello all’Argentario e 3 offerte per Villa alle Volte già Chigi a Siena.

In questo momento di rinascita del Paese, l’Agenzia consolida così sempre di più il suo ruolo di operatore di sviluppo economico, ponendosi come collettore di una programmazione coordinata di iniziative esemplari che rafforzino la collaborazione pubblico-privato e soprattutto la sinergia con gli altri partner istituzionali.

Tutte le info https://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/concval2021/

