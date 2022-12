Condividi subito la notizia

È partito alcuni giorni fa il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi lungo via Bari, nell’ambito della pianificazione voluta dall’amministrazione Melucci. I lavori sono iniziati all’angolo con via Pisa e proseguiranno fino all’angolo con via Cesare Battisti.

L’intervento è stato predisposto contestualmente alle attività condotte da ditte terze per la posa di sottoservizi, attuando in questo modo un coordinamento che consentirà di ridurre i disagi per i cittadini e migliorare l’esito dei lavori.

«Con questo cantiere si chiudono le attività di riqualificazione di un intero quadrilatero della zona – il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno – che si raccordano con il completamento dell’asfalto lungo via Cesare Battisti, ripreso da qualche giorno dopo la fine dei lavori effettuati da altri enti».

