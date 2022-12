Condividi subito la notizia

Domani, venerdì 16 dicembre, tutte le sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bari saranno chiuse per lo svolgimento di attività di formazione degli operatori. Per la stessa ragione non saranno attivi i relativi servizi telefonici di call center 080/5772390-91 e numero verde 800/018291.

Correlati