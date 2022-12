Condividi subito la notizia

Si intitola “Una nuova Aurora” lo spettacolo teatrale itinerante, scritto e ideato dalla sociologa e scrittrice Anna Leo, che attraverserà il Salento per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e non solo.

Realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Cromatica Aps di Cavallino, Trust Nel Nome della donna e con il patrocinio della Provincia di Lecce, l’iniziativa è stata presentata oggi, a Palazzo Adorno, dal vicepresidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, dall’autrice Anna Leo, dalla presidente dell’associazione Cromatica Anna Maria Saracino e dalla presidente del Centro italiano femminile (Cif) provinciale Ginetta Martino.

Lo spettacolo teatrale rientra nel più ampio progetto “Educare alla non violenza”, al quale hanno già aderito numerosi istituti scolastici, fra cui il “Grazia Deledda” di Lecce ed è stato fortemente voluto e sostenuto da Giovanna Foglia, presidente di Trust Nel nome della donna. Partner sono il Cif della provincia di Lecce, le associazioni La Girandola, Angeli di Quartiere, Edizioni 70 e la Biblioteca “Bernardini” di Lecce.

“La Provincia di Lecce ha sposato subito questa iniziativa per il suo valore e per come affronta una tematica drammaticamente attuale da una prospettiva diversa. E’ un progetto che punta molto alla prevenzione e al tempo stesso va oltre, cercando di sensibilizzare non solo le donne ma anche gli uomini”, ha sottolineato Antonio Leo, vice presidente della Provincia di Lecce.

L’autrice del monologo teatrale Anna Leo ha affermato: “Il teatro è un sogno che ho da sempre, sin da piccola, quando recitavo da sola nel giardino di casa. Ringrazio i miei attori che mi hanno dato la possibilità di realizzarlo”.

Il reading teatrale sarà itinerante e attraverserà tutto il territorio salentino. La prima tappa sarà a Lecce, sabato prossimo 17 dicembre, alle ore 19, nella sala teatro del Convitto Palmieri.

Il programma prevede in apertura l’intervento di Carlo Alberto Augieri, seguito dai saluti istituzionali del vice presidente della Provincia di Lecce Antonio Leo. Il reading teatrale sarà interpretato da Maria Rosaria Rossetti, attrice di prosa e regista con diploma di laurea presso l’Accademia di Arte Drammatica Pietro Scharoff di Roma, Laura Flaminio, docente innamorata del teatro che, dopo un laboratorio svolto nel carcere di Padova, ha deciso di “non sognare solo per se stessa ma di regalarsi sogni insieme ad altri e con altri”, Damiano Bracco, aspirante giovane attore, Dalila D’Aurelio, ballerina che ha mosso i primi passi presso la scuola “Tutti in scena Otranto” e ha conseguito il diploma presso l’Accademia MAS Music Art e Show di Milano. Le musiche sono a cura del maestro di violino Michele Bracco.

La seconda tappa in calendario sarà a Maglie giovedì 29 dicembre, nella sala G. De Iaco della Chiesa dei SS Medici. Le prossime date sono in fase di definizione con le scuole e i Comuni.

Cromatica è un’associazione socio-culturale, senza scopo di lucro, nata a Lecce nel 2014, con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale nel territorio attraverso l’organizzazione e la realizzazione di eventi, concerti, manifestazioni e laboratori musicali ludico-ricreativi indirizzati anche alla scuola primaria e dell’infanzia.

Lecce, 15 dicembre 2022

