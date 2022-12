Condividi subito la notizia

Si è tenuta stamattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione del 21esimo “Torneo di Natale di tennis giovanile”, evento top a livello nazionale promosso dalla Società Ginnastica Angiulli Bari in collaborazione con il Circolo Tennis Bari e il New Country con il patrocinio del Comune di Bari. All’incontro con la stampa hanno partecipato l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli, il presidente dell’Angiulli Gaetano Ingravallo, il presidente del New Country Giovanni Dell’Edera, il vice presidente nazionale della FIT Dodo Alvisi, il presidente regionale della Federtennis Francesco Mantegazza, il numero uno del Coni pugliese Angelo Giliberto e il consigliere nazionale della FIT Donato Calabrese.

Da sabato 17, sino al 23 dicembre, l’Angiulli sarà il fulcro di uno tra i tornei federali di tennis giovanile più importanti d’Italia. Oltre 600 ragazzi, dagli 8 ai 16 anni, in arrivo da tutto il Paese, si alterneranno sui campi della polisportiva di via Cotugno, pronti a darsi battaglia sotto rete a colpi di diritto, rovescio e volée.

Proprio sui campi dell’Angiulli sono previsti i tabelloni di singolare, maschili e femminili, under 11, 12, 13 e 14, mentre al Circolo Tennis si svolgerà la competizione under 16 maschile e femminile. Sui campi del New Country si terrà invece il Torneo Open “Memorial Vasile”; sempre nell’Angiulli, infine, sono previsti gli incontri degli under 8, 9 e 10, sotto forma di “Raduno”.

“Siamo qui per presentare il Torneo di Natale – ha esordito Pietro Petruzzelli -, un appuntamento importante che offre a Bari la possibilità di essere la capitale del tennis giovanile, visto che si tratta di una manifestazione, seconda per importanza a livello nazionale, che conta oltre 600 tra giovani e giovanissimi iscritti. Non solo un momento di sport ma anche un’occasione di turismo sportivo che porterà nel capoluogo pugliese, accanto ai giovani atleti, le loro famiglie e gli staff tecnici, con migliaia di persone attese per questa settimana di incontri.

Colgo l’occasione per annunciare che, come accaduto negli anni scorsi per gli sport nautici, è nostra intenzione sostenere dal prossimo anno la pratica del tennis tra i nostri più giovani concittadini coinvolgendo la Fit, il Coni e tutti i circoli tennis della città per favorire la diffusione e la crescita di questa disciplina. Obiettivo di un’amministrazione, ci tengo a precisarlo, non è allenare talenti, attività che svolgono già ottimamente i circoli cittadini, ma provare ad alzare il tasso di sportivizzazione di tutti i cittadini a partire dai più piccoli, perché lo sport è uno strumento fondamentale per il benessere fisico e psicologico di chi lo pratica”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale e i vertici del tennis regionale e nazionale qui presenti – ha proseguito Gaetano Ingravallo -. Il Torneo di Natale è un appuntamento importante sia in termini numerici sia in termini di attrattività turistica e coinvolge i tre circoli storici della città. Quest’anno siamo arrivati alla 21^ edizione, un traguardo significativo se si considera che l’appuntamento si svolge a ridosso del Natale, con tutto ciò che questo comporta in termini di organizzativi. Il torneo rappresenta una vetrina nazionale importante per l’Angiulli e per gli altri circoli coinvolti, ed è un appuntamento che ci riempie di orgoglio perché, perché trattandosi di un torneo giovanile, offre ai tecnici e al pubblico l’occasione di guardare all’opera i campioni di domani. Da parte nostra, come sempre, ce la stiamo mettendo tutta per organizzare al meglio questa 21^ edizione del torneo”.

“Siamo sulla strada giusta – ha commentato Angelo Giliberto -: lo hanno capito le federazioni, lo ha capito la politica, con la recente sigla del patto di Mattinata che ha visto cento sindaci uniti per promuovere manifestazioni sportive, ed è ormai chiaro a tutti che lo sport fa bene, specie in un Paese come il nostro, che invecchia. Nonostante gli attacchi di una parte politica lo sport, con il suo, 1,7% del PIL, rappresenta per il Paese un’economia importante, che, se contiamo l’indotto, arriva quasi al 2%.

Noi ci siamo, e crediamo nello sport al fianco delle amministrazioni che, come quella di Bari, realizzano e sostengono attività di base per allargare la platea degli sportivi e promuovere corretti stili di vita. Lo spirito che ci anima è quel di portare questi ragazzi a Olimpia”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale, sempre sensibile alle iniziative sportive, e in particolare tennistiche – ha sottolineato Dodo Alvisi -. -. Questa Ati speciale che si realizza ogni anno per promuovere il Torneo di Natale dimostra una sinergia consolidata tra gli organizzatori di un evento che rientra orami a pieno titolo nel calendario nazionale internazionale giovanile. Siamo in un momento felice per il tennis pugliese – abbiamo da poco conquistato le finali della Coppa d’inverno – e oggi, come Fit, abbiamo l’opportunità di portare nel nostro territorio eventi sempre più importanti, guardando con particolare attenzione ai giovani, ma dobbiamo continuare a dialogare con le istituzioni e con i privati per intercettare ulteriori risorse e competenze da mettere in campo”.

“Questi tornei sono il risultato della capacità organizzativa dei nostri dirigenti – ha osservato Francesco Mantegazza – e noi come federazione pugliese siamo al loro fianco per supportarli perché ci danno lustro, come lustro ci danno anche i risultati dei nostri giovani atleti e quelli delle nostre squadre di vertice in A2. Siamo molto fieri di rappresentare tutti i circoli pugliesi, che oggi hanno toccato quota 180, e continueremo a lavorare affinché manifestazioni prestigiose come questa possano continuare a svolgersi”.

“Sono molto onorato di essere qui, perché qui c’è la storia del tennis barese e la storia stessa di questo torneo, che negli anni ha raggiunto numeri straordinari – ha concluso Giovanni Dell’Edera -. Questo è il frutto di diversi fattori, in primis delle sinergie che siamo stati in grado di creare nel tempo con i dirigenti dei circoli, con la Fit, con il Coni, con le istituzioni e con tuti gli attori del sistema. Senza ovviamente dimenticare i ragazzi, protagonisti assoluti di questo torneo, e chi li allena, coltivando i talenti di domani”.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni al Torneo di Natale www.angiullibari.com/torneodinatale2022

